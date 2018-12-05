‘Türkiye'nin Turizm Potansiyeli' başlıklı Batı Platformu'na konuk olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Dünya ile rekabet edeceğimiz en güçlü alan turizm” dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi bünyesindeki düşünce kuruluşu Batı Platformu'na konuk olan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, her alandan farklı olarak turizm alanının ayrı bir gücü olduğunu ve kültürel çeşitlilik nedeniyle o kadar fazla ürünümüz var ki bu Türkiye için çok önemli. Gerekli, tanıtımlar yapıldığı takdirde turizmimiz daha da güçlenecek.

“Türkiye'de her mevsim turizm yapılıyor”

Türkiye'de her mevsim, her çeşit turizmin yapılabileceğini vurgulayan Bağlıkaya, Kültür turizmi, sağlık turizmi, yaz-kış turizmi, golf turizmi, gibi geniş kapsamlı destinasyon seçeneklerimiz var. Ülkemiz sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel anlamda da büyük bir donanıma sahip. O kadar fazla tamamlanmamış envanterimiz mevcut ki onlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turizm alanındaki gelişme çabalarımızın karşılığını da almaya başladık" ifadelerinde bulundu.

“Ülkemizin tanıtımı daha iyi yapılmalı”

Turizmin dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğunu belirten Bağlıkaya, "Ülke ekonomisine turizm sayesinde yapılan katkılar çok fazla. Ama yürütülen tanıtım kampanyalarında eksiklikler var bunların hepsi gözden geçirilmeli. Göbeklitepe'de tarih yeniden yazılıyor, kazılar devam ediyor. Urfa'ya kadar gidilebilir ama tanıtım eksikliği var. 2019‘da 1 milyona yakın turist bekliyoruz bu nedenle bölgede otel yapımları başladı” dedi.

Ülkemizin üzerine kara bulut gibi çöken karalama kampanyalarına değinen Bağlıkaya, “Türkiye'de büyük yankı uyandıran terör saldırıları ya da başka karalama kampanyaları genellikle yaz mevsiminde, turistlerin ülkemize gelmeye başladığı sıralarda meydana geliyor. Dünya ile rekabette en büyük gücün turizm olduğunu söylemiştim. Doğuda hala karalama kampanyaları sürüyor. Elimizde şanlı bir tarihimiz, çeşitli kültürel değerlerimiz var. Bunlarla ilgili güçlü tanıtım kampanyaları yapılarak ülkemize gelecek turist sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmelidir” diye konuştu.

“Bölgesel rehberlere ihtiyacımız var”

Cumhurbaşkanımızın sürekli turizmi dile getirmesi bakanımızın sektörden gelmesi sayesinde turizme verilen önemin arttığını vurgulayan Bağlıkaya, “Turist rehberleri, standart eğitim sonrasında belge alıyorlar. Bölgesel rehberlere ihtiyacımız var. Anlattığı yerlerde yetişmiş, çok iyi bilen insanlar lazım. Bakanlık tanıtma fonu oluşturdu. Kamu ve özel sektörün yanında THY'nin de dahil olduğu bir fon oluşturuluyor. Önceden tanıtım ve pazarlama ayrı yapılıyordu. Yeni planlama neticesinde tanıtım ve pazarlama tek elden yapılacak.

Türkiye, Avrupa'da rekabette en hazır ülkedir. Ülkeye döviz girmelidir. Sivil toplum örgütü olarak, taksici sorunu ile ilgili toplantı yaptık ortak yol bulamaya çalıştık, Rusya ile ilişkileri düzeltme anlamında çalışmaları yürüttük.”

Egemen Bağış: “Şehir merkezlerinde turist sayısı arttı”

Toplantıda, Avrupa Birliği Eski Bakanı ve İAÜ Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı Egemen Bağış, Türkiye'ye klasik "deniz, kum, güneş" turistlerinin yanı sıra, kültürel turistlerin de gelmeye başladığını ve şehir merkezlerinde olan turist sayısında ciddi artış olduğuna dikkat çekti.

Dr. Mustafa Aydın : “Turizmde seferberlik ilan edilmeli”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın : “ Turizm; eğitimcinin, sağlıkçının, taksicinin ve perakendecilerinde sorunu olmalı. Turizmde bir seferberlik ilan edilmelidir ve herkes bilinçlenmelidir.

“Aile yanında konaklamaya ihtiyaç var”

Türkiye'nin turizm potansiyeline katkı sağlamak için yapılacaklar arasına bir öneride bulunan İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Maalesef aile yanında konaklama hiçbir yerde yok. Yurt dışında bu sistem uygulanıyor. Peki, neden biz yapmıyoruz? Yurt dışına çocuğumuz gönderiyoruz. Ya da kendimiz gidiyoruz. Ayrı bir sektör oluşmuş durumda. Ama maalesef biz bu kültürü aşamadık” diyerek konuşmasını sonlandırdı.