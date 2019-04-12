TUR'un teknoloji ve iletişim sponsoru Turkcell oldu

TURKSPORU'nun en büyük destekçilerinden Turkcell, Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarının başında gelen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR) teknoloji ve iletişim sponsoru oldu. 16-21 Nisan 2019 tarihleri arasında 6 etap üzerinden koşulacak 55'inci TUR'da dünyanın en iyi bisikletçileri şampiyon olabilmek için mücadele edecek.

TURKSPORU'nun en büyük destekçilerinden Turkcell, Türkiye'nin en önemli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan ve bu sene 55'incisi düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun iletişim ve teknoloji sponsoru oldu. Futbol, atletizm, yüzme, yelken ve bedensel engelliler federasyonlarının da ana sponsoru olan Turkcell, bu sene TUR'un tüm iletişim altyapısını da sağlayacak.

"TURKSPORU'na hizmet etmeye devam edeceğiz"

Kuruldukları ilk günden bu yana TURKSPORU'nun yanında yer aldıklarını ifade eden Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Biz sadece sponsorlukla spor iletişimi yapan bir firma değiliz. Futboldan, atletizme, yelkenden, engelli sporuna, bilardodan yüzmeye kadar sponsorluk desteğimiz devam ediyor. Ama aynı zamanda TURKSPORU'nun ileri gitmesi için tüm branşlara yönelik bilinirlik yaratmaya, bilgi seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. TURKSPORU Dergisi ve internet sitesi bu amaçla hayata geçirildi. Şimdi de Türkiye'nin en önemli uluslararası organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun teknoloji ve iletişim sponsoru olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, dünyanın en iyi bisikletçilerini Türkiye'de en iyi şekilde ağırlamaya hazır. TURKSPORU'na hizmet etmeye ve Türk sporunun gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

1000 kilometre yol kat edecekler

17 takım ve 119 sporcunun yer alacağı yer alacağı 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yine Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) en üst seviye turnuvaları dahil ettiği Dünya Turu kapsamında koşulacak. Son iki senedir Dünya Turu kapsamında yer alan organizasyonda bir kez daha dünyanın en iyi bisiklet sporcuları şampiyonluk için mücadele edecek. 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 16 Nisan'da İstanbul'daki 160 kilometrelik ilk etapla başlayacak.

Sporcular, yaklaşık 1000 kilometreyi geride bırakacakları 6 etaplık, Avrupa ve Asya kıtalarını bu yıl Çanakkale'de birbirine bağlayacak TUR'u yine İstanbul'da noktalayacaklar.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu etapları

16 Nisan: İstanbul - Tekirdağ (160 km)

17 Nisan: Tekirdağ - Eceabat (183.1 km)

18 Nisan: Çanakkale - Edremit (132,5 km)

19 Nisan: Balıkesir - Bursa (184.1 km)

20 Nisan: Bursa - Kartepe (169.1 km)

21 Nisan: Sakarya - İstanbul (169.2 km)