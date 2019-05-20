“Turuncu Ekstra ile tasarruf sahipliğini teşvik ederek ekonomiye katkı vermekten memnunuz”

ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “1 yılda 550 bin kişi Turuncu Ekstra'nın avantajlarından faydalandı. Turuncu Ekstra ile sunduğumuz avantaj ve indirimlerle tasarruf sahipliğini teşvik ederek ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan memnunuz” dedi.

Sürdürülebilir bankacılık anlayışıyla faaliyet gösteren ING Bank'ın geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Turuncu Ekstra programı, ilk yılını geride bıraktı. Verilen bilgilere göre program kapsamında 550 bin müşteriye ulaşılırken 235 bin banka müşterisi Turuncu Ekstra kart ile harcama yaptı. 30 bin müşteri, bankanın anlaşmalı iş ortaklarının kampanyalarıyla alışveriş yaparak toplamda 900 bin TL'lik indirimden faydalandı. Turuncu Ekstra ile tasarruf hesapları olan e-Turuncu ve Turuncu TL hesapları çok daha avantajlı hale geldi. 100 binin üzerinde müşteri bir yılda Turuncu Ekstra ile birikimlerine 38 milyon TL'nin üzerinde ek faiz kazanırken, 30 binin üzerinde Turuncu Ekstra müşterisi, ihtiyaç duyduğu anda ING ATM'lerinden olduğu gibi diğer banka ATM'lerinden de ücret ödemeden para çekerek, ayda 125 bin TL'nin üzerinde tasarruf etti. Turuncu Ekstra'lılar, ING Mobil ve internet şubesini kullanarak aylık ortalama 100 bin'in üzerinde havale ve EFT işlemlerini ücretsiz yaparak, ayda 500 bin TL'nin üzerinde tasarruf sağladı. Yüzde 2 ek faiz, dijital kanallarda ücretsiz havale ve EFT, ATM'lerden ücretsiz para çekimi gibi avantajların yanı sıra indirimli alışveriş ayrıcalıklarından da faydalanan Turuncu Ekstra'lılar, bir yılda toplamda 40 milyon TL'nin üzerinde tasarruf yaptı.

“Turuncu Ekstra ile sürüdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlıyoruz”

Turuncu Ekstra programının ilk yılını değerlendiren ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Turuncu Ekstra'yı odağımıza tamamen müşteri istek ve beklentilerini alarak, inovatif bir süreç sonunda hayata geçirmiş olmamızın bir yıl sonunda aldığımız başarılı sonuçlarda oldukça büyük bir etkisi var” dedi. Turuncu Ekstra ile müşterilerini tasarrufa yönlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Gökgöz, “Biz ING Bank olarak lider tasarruf bankası olma hedefiyle faaliyet gösteriyor ve bu doğrultuda yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Turuncu Ekstra ile sunduğumuz ek faiz, ücretsiz bankacılık işlemleri ve indirimlerle tasarruf sahipliğini artırarak hem müşterilerimizin kişisel bütçesine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor olmaktan memnunuz” değerlendirmesinde bulundu.