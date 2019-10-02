TUSAD'ın hedefi İstanbul'da en az 5 milyon Arap turisti ağırlamak

TUSAD Başkanı Hasan Bayram, "Orta Doğu'dan gelen Arap turistlerden hem bizler hem de esnaflarımızı memnun. Hedefimiz, yılda en az 5 milyon Arap turisti ağırlamak. Arap turist ülkemize geldiğinde 800-1000 dolar arasında harcama yapıyor" dedi.

İstanbul Turizm Seyahat Acentaları ve İşadamları Derneği (TUSAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Orta Doğu turizminin sezon değerlendirilmesi, İstanbul turizmindeki sorunlar ve turizm acentelerinin yaşadığı sıkıntılar değerlendirildi. Toplantıya TUSAD Başkanı Hasan Bayram, sektör temcileri ve davetliler katıldı.

"Arap turist ülkemize geldiğinde 800-1000 dolar arasında harcama yapıyor"

Sezon değerlendirmesi yapan Hasan Bayram, "2019 yılının turizm açısından çok iyi geçtiğini söyleyebiliriz. Şu anda 30 milyon turisti geçmiş bulunuyoruz. Özellikle Orta Doğu'dan gelen Arap turistlerden hem bizler hem de esnaflarımızı memnun. Bu konuda 2020 ve 2023 hedefleri için dünyada bulunan 500 milyonluk Arap turiste yönelik çalışmamız var. Hedefimiz, yılda en az 5 milyon Arap turisti ağırlamak. Arap turist ülkemize geldiğinde 800-1000 dolar arasında harcama yapar. Arap turistler hiçbir şekilde her şey dahil paketi istemezler. Otelleri, VIP araçları, restoranları ayrı olur. Hatta birçoğu otelinde kahvaltı yapmaz, dışarıda kahvaltısını yapar. Arap turistlerden restoranlar, seyahat acentaları, lokumcular, baklavacılar ve halıcılar ciddi şekilde faydalanıyor. Arap turistler ülkemizden ciddi şekilde halı alıyor. Ayrıca ciddi oranda daire satın aldılar. İstanbul'un dışında Bursa, Sapanca, Yalova, Trabzon ve Rize'ye ciddi oranda katkı sunuyorlar. Hatta bahar aylarında Şanlıurfa'ya gidenler ve gitmeyi düşünenler var. 2020 için turist hedefimiz 50 milyon" dedi.

Arap turistlerin talepleri hakkında bilgi veren Bayram, "Güzel ve geniş odalı oteller talep ediyorlar. VIP araçlar ise vazgeçilmezleridir. Aileleriyle bu VIP araçlar ile gezerler. Hatta muhafazakar oluşlarından dolayı şoförlerimize dikiz aynalarını ters çevirtirler. Rahatlarına düşkünler ve rahat şekilde hareket etmek istiyorlar. Bizde onlara rahatlığı yaşatmaya çalışıyoruz. Otel, şirket ve restoran araçlarımızla bu rahatlığı sunmaya çalışıyoruz. Restoranlarda ülkemizin güzel yemeklerini ve baklava tatlısını istiyorlar'' şeklinde konuştu.

"İBB, turizm acentalarına yol belgesi vermiyor''

Acentalarının sorunlarına değinen Bayram, "Münhasır tur ve transfer işlerimizi yapamıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, turizm acentalarına vermesi gereken yol belgesini maalesef vermiyor. Yol belgesi olmadığı için denetlemelerde yasa gereği eksik evraktan dolayı araçlarımız bağlanıyor. Günün hangi saati olursa olsun bağlanan bu araçlardan turistler indiriliyor. Maalesef başka araçlarla ya oteline gönderiliyor ya da başka bir yere gönderiliyor. Turistler, ülkemizden yani bizden kaynaklanan sorundan dolayı şikayetçiler. Çözüm olarak Cumhurbaşkanlığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve TURSAB'a bağlı seyahat acentasının, münhasır hakkı olan tur ve transfer hakkının verilmesini istiyoruz. Bu hakkımızın herhangi belediyede yol belgesine bağlı olmaması lazım. Türkiye'de sadece İBB'de bu yol belgesi durumu var. Ankara, İzmir ya da herhangi bir ilimizin belediyesinde turizm araçlarına yol belgesi zorunluluğu yok. Fakat İstanbul'da bu zorunluluk var. Diğer illerdeki acentalarımız da İstanbul'a turist getiremiyorlar. Bizler de turistleri maalesef rahatlıkla taşıyamıyoruz. Ülkemizin turizm potansiyeli 75 milyonun üzerindedir. Bu potansiyeli üst çıtlara çıkarmalıyız'' diye konuştu.