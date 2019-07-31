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TUSAŞ ve Hollanda Havacılık Merkezi arasında işbirliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Hollanda Havacılık Merkezi (NLR) gelecek projelerine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında uzay sanayi ile alakalı araştırma projeleri, eğitimler, modelleme, test ve yeni üretim teknikleri alanlarında iş birliği gerçekleştirilecek.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve NLR CEO'su Michel Peters arasında imzalanan protokol kapsamında uzay sanayi ile alakalı araştırma projeleri, eğitimler, modelleme, test ve yeni üretim teknikleri alanlarında iş birliği gerçekleştirilecek.


TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve heyeti, Hollanda Havacılık Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Holland Havacılık Merkezi CEO'su Michel Peters'ın katılımı ile iki ülkenin işbirliğini artıracak adımlar atıldı. Bu anlaşma kapsamında uzay sanayisine ilişkin araştırma projeleri, eğitimler, modelleme, test ve yeni üretim teknikleri alanlarında işbirliği gerçekleştirilecek. Her iki şirket devam eden ve gelecek projelerinde daha fazla işbirliği oluşturmayı amaçlıyor.

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