TÜSEB bilim ödüllerine başvuru süresi için son tarih 27 Eylül

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri'nin başvuru süreci başladı. Başvurular 27 Eylül 2019 mesai bitimine kadar devam edecek. Ödül kazananlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklanacak.

Geleneksel hale gelen TÜSEB ödülleri, sağlık bilimi ve teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkılarda bulunmuş bilim insanlarına veriliyor. Ödüllerle, üstün hizmette bulunmuş kişileri onurlandırmak; bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek kişileri ise teşvik etmek amaçlanıyor.

Aziz Sancar Bilim Ödülü ile TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülleri her yıl Türk Tıp Dünyası Kurultayında sahiplerini buluyor.

TÜSEB ödülleriyle birlikte kazananlara para ödülü de veriliyor. Aziz Sancar Bilim Ödülü için 100 bin TL, TÜSEB Hizmet Ödülü için 50 bin TL, her yıl en fazla 5 kişiye verilen TÜSEB Teşvik Ödülü için ise kişi başına 30 bin TL para ödülü verilecek.