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TÜSEB çalışanlarından anneler gününe özel mesaj

Anneler günü sebebiyle İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) çalışanları birlikte bir görsel mesaj yayınladı.


Kısa bir süre önce TÜSEB tarafından kurulan TÜSEB-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Tanı Laboratuvarı çalışanları tarafından paylaşılan ve oldukça fazla beğeni alan görselde "Asıl Kahramanlar Olan Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun", "KSS EAH" ve "TÜSEB" yazılı mesajlar yer aldı.


Hastane ve TÜSEB personeli Covid-19 pandemisi ile ulusal mücadele kapsamında birlikte mücadele ederek, oldukça hızlı ve her gün yüksek test sayısına ulaşarak başarılı tanı faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar.

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