TÜSEB koronavirüs ile mücadelede etkin rol alıyor

Türkiye'de gerçekleştirilen Covid-19 testlerinin sayısının artırılması ve ülke test kapasitesinin artırılması amacıyla TÜSEB tarafından her gün yeni bir destek mekanizması oluşturuluyor.

Gerek kamuoyundan gerekse de bilimsel çevrelerden takdir toplayan TÜSEB yönetimi Covid-19 mücadelesinde oldukça aktif hale geldi. Tanı laboratuvarlarında ihtiyaç duyulan tüm personele projeler aracılığı ile geçici istihdamlar sağlanarak, gerekli eğitimler ivedilikle sağlanıyor. Bu amaçla TÜSEB tarafından Covid-19 ile mücadeleye özel ve salgın süresince aktif olacak “Covid-19 İle Mücadelede İhtiyaç Duyulan Personel İstihdamı” çağrısını ilan etti.

Bu çağrı kapsamında Ülkemizin farklı bölgelerinde kurulu/kurulmakta olan Covid-19 tanı merkezlerinde çalıştırılmak üzere biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu, qPCR analizleri konusunda tecrübeli personelin geçici istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.

Proje süresinin 2 ay olacağı, personelin TÜSEB bünyesinde ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, ve Adana'da istihdam edileceği, ihtiyaca göre yeni iller için ayrıca duyuru yapılacağı açıklandı.

Başvuruların https://tbys.tuseb.gov.tr/ linkinden yapılabileceği belirtildi.