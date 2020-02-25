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TÜSEB'den J. Craig Venter Enstitüsü'ne Ziyaret

TÜSEB Başkanı Prof.

Dr. Adil Mardinoğlu ve TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez ile beraberindeki heyet San Diego, Kaliforniya'da yer alan J. Craig Venter Enstitüsü'nü ziyaret etti. TÜSEB bünyesinde kurulacak olan Translasyonel Tıp Merkezinin ihtiyaç programı oluşturuldu. Enstitünün kurucusu ve 21. yüzyılın lider araştırmacıları arasında gösterilen Dr. Craig Venter ile Türkiye'de bireysel tıp uygulamalarının ilerletilmesine yönelik TÜSEB'in vizyon projeleri değerlendirildi.


Görüşmelerde TÜSEB ile J. Craig Venter Enstitüsü arasında işbirliği yapılacak konuları ele alındı.

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