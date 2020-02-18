TÜSEB'in Yapay Zeka Araştırma Proje destekleri açıklandı

TÜSEB'in ülkemizin sağlık ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacak olan proje desteklerine biyoinformatik ve yapay zeka alanlarındaki projeleri de eklendi.

TÜSEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinin amaçlandığı “TÜSEB 2019-TA-01 Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Proje” çağrısına yapılan başvuruların değerlendirilmesi sürecinin tamamlandığı ifade edildi.

Desteklemesine karar verilen Sistem Biyolojisi ve Biyoinformatik Stratejik Ar-Ge Projelerinde, yakın zamanda Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatı doğrultusunda TÜSEB çatısı altında kurulan Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü'nün vizyonuna uygun biçimde makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi yeni nesil yapay zeka ve veri bilimi teknolojileri geliştirilecek ve uygulanacak.

Yapılan açıklamada, 20 farklı üniversiteden toplam 30 araştırma grubunun projelerinin desteklenmesine karar verildiği belirtildi. Bu projeler aracılığı ile farklı biyolojik seviyelerden yeni nesil teknolojiler ile üretilen yüksek boyutlu biyolojik verilerin sistem biyolojisi ve biyoinformatik yaklaşımları ile analiz edileceği vurgulandı. TÜSEB'in söz konusu projelerinde hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik çok daha hızlı, düşük maliyetli ve daha etkin stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

İşte desteklenmesine karar verilen araştırma grupları ve üniversiteler ise şöyle:

“Abdullah Karaer - İnönü Üniversitesi

Bala Gür Dedeoğlu - Ankara Üniversitesi

Berat Doğan - İnönü Üniversitesi

Berna Tan - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Beste Turanlı - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Çiğdem Erol - İstanbul Üniversitesi

Elif Pala - SANKO Üniversitesi

Emre Keskin - Ankara Üniversitesi

Esra Göv - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

F. Erdoğan Sevilgen- Phi Tech Biyobilişim

Gökhan Yıldız - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Görkem Tuncay - İnönü Üniversitesi

Hilal Kazan - Antalya Bilim Üniversitesi

İ. Emrah Nikerel - Yeditepe Üniversitesi

M. Şerif Aydın - İstanbul Medipol Üniversitesi

M. Erkan Karabekmez - İstanbul Medeniyet Üniversitesi

M. Yüsra Doğan - İstanbul Medipol Üniversitesi

Ogün Adebali - Sabancı Üniversitesi

Özlem Ateş Duru - Nişantaşı Üniversitesi

Özlen Konu Karakayalı - İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Öznur Taştan Okan - Sabancı Üniversitesi

Pınar Pir - Gebze Teknik Üniversitesi

Safiah Olabi - Gaziantep Üniversitesi

Stuart James Lucas - Sabancı Üniversitesi

Şefika Kutlu Ülgen - Boğaziçi Üniversitesi

Tuğba Süzek- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Tunahan Çakır- Gebze Teknik Üniversitesi

Tunca Doğan- Hacettepe Üniversitesi

Turan Demircan- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Zerrin Işık- Dokuz Eylül Üniversitesi”