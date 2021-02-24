TÜSİKON'dan esnafa destek

Üretici Sanayici ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) İç Anadolu Bölge Başkanı ve Eskişehir İl Başkanı Mehmet Taş, pandemi nedeniyle Anadolu da zorda olan esnafa 300 adet kışlık ayakkabı desteği sağladı. Destek hakkında bilgi veren Mehmet Taş, “TÜSİKON İç Anadolu Bölge Başkanlığı olarak pandemi nedeniyle İç Anadolu bölgesinde durum tespiti yapıp gerekli bilgileri aldıktan sonra zor durumda ve kapalı olan esnaf ve sanatkârlarımız için kendilerine ve aile bireylerine 300 adet kışlık ayakkabı desteği sağlayarak yardımda bulunduk. Pandeminin en başından itibaren esnafın yanında olduk. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Dayanışma ruhunu her daim destekliyoruz. Esnaflar samimiyetimizi görüyor ve aldığımız teşekkür mesajları bizi duygulandırıyor. Elimizden geldiğince esnaflara destek olup, esnafımızı asla yalnız bırakmayacağız” dedi.