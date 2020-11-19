TÜSİKON'un 2021'de Afrika'daki hedefi 10 milyar dolar

Arap, Afrika, Avrupa ve Orta Asya Türk devletlerindeki temsilcilikleri ve üye şirketleri ile çalışmalarını sürdüren TÜSİKON, Türkiye ile dünya devletleri arasında uluslar arası ekonomik işbirliği görüşmeleri yaparak ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük uluslar arası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜSİKON, Afrika kıtasındaki devletler ile ekonomik iş birliğini geliştirmeye yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor. Konu hakkında açıklama yapan TÜSİKON Genel Başkan Vekili Ahmet Canlı, bünyelerindeki şirketler ile 54 Afrika ülkesinde 2021 yılı ihracatta hedeflerinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

Afrika ülkelerine yönelik ticari faaliyetleri hakkında bilgi veren TÜSİKON Genel Başkan Vekili Ahmet Canlı, “Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla hükümetimizin destekleri, Afrika devletleri Ankara Büyükelçilikleri organizasyonu ile Afrika kıtasındaki 54 devletle iş birliğine gittik. Ticari çalışmaların başlangıcını Zambiya'dan başlatarak, TÜSİKON üyesi iş adamlarımızla, Afrika ülkeleri temsilciliklerinde ticaret odaları, sanayi odaları ve ekonomik sivil toplum kuruluşlarıyla hükümetlerin bilgisi dahilinde başlattığımız işbirliği görüşmelerini sürdürüyoruz 54 ülkede 2021 yılı içerisinde 10 milyar dolar civarında ihracat hedefliyoruz” dedi.

Ticari çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Ahmet Canlı, “TÜSİKON, Türkiye ile 54 Afrika ülkesi arasında yaptığı uluslararası ekonomik işbirliği konferansları ve iş birliği devam edecektir. TÜSİKON yönetim kurulu olarak, Afrika Kıtasını 5 bölgeye ayırdık. Batı Afrika ülkeleri bölge başkanlığı Senegal Cumhuriyeti'nin Başkenti Dakar, Doğu Afrika ülkeleri bölge başkanlığı Uganda Cumhuriyeti'nin Başkenti Kampala, Kuzey Afrika ülkeleri bölge başkanlığı Fas Krallığının Başkenti Rabat, Güney Afrika ülkeleri bölge başkanlığı Güney Afrika Cumhuriyeti Başkenti Johannesburg, Orta Afrika ülkeleri bölge başkanlığı Çad Cumhuriyeti Başkenti Encemine olarak belirledik” diye konuştu.