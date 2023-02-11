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Tutuklanan Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Metris Cezaevi'ne gönderildi

Tutuklanan Hatay’daki Rönesans Rezidans İnşaat’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Metris Cezaevi’ne gönderildi.

Tutuklanan Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun Metris Cezaevi'ne gönderildi.



Hatay'da bulunan ve Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Karadağ'a çıkışının engellendiği belirtilen Coşkun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na sevk edilmişti. Tutuklanan Coşkun Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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