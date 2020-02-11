Tuvaldeki şiirin ressamı Devrim Erbil sergisi Küçükçekmece'de

Küçükçekmece Belediyesi, Türk çağdaş resim sanatına damga vurmuş, dünyaca ünlü usta ressam Devrim Erbil'in son dönem çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan edebiyatçıların ‘Resmin Şairi' olarak nitelediği Devrim Erbil, baskı tekniklerinin anlatıldığı özel bir sergi ile sanatseverlerle buluşuyor.

Türk resminin yaşayan en önemli isimlerinden Devrim Erbil, sanatçı oğlu Evrim Erbil ile uzun zamandır üzerinde birlikte çalıştıkları yeni baskı tekniklerinden örnekleri de bu sergide beğeniye sunacak. Sanatçının ilk dönem çalışmalarına, son yıllarda üretmiş olduğu serigrafi, dijital, metal gibi farklı baskı örnekleri de eşlik edecek. 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 18.00'de SKSM'de kapılarını aralayacak olan sergi, 15 Mart 2020 Pazar gününe dek ziyarete açık kalacak.