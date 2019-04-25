“TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi” İKÜSAG'da açıldı

Heykel ve yağlı boya resimlerden oluşan 20'ye yakın eserin yer aldığı ‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi', İKÜSAG'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İKÜ Ataköy Yerleşkesinde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), 2018-2019 sanat sezonunun yedinci sergisinde, 13 sanatçının eserlerinden oluşan ‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi'ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

“Bu sanat sezonunun son sergisi”

Serginin kendileri için önemine değinen İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Sanat Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan, “TÜYAP, her yıl öğrencilerimizle birlikte katıldığımız bir fuar, bu nedenle okulumuz için çok önemli. Bu serginin bir başka önemli noktası da İKÜ Sanat Galerisi olarak bu dönemin son sergisi olması. Üniversite olarak adımızın anlamını yaşatmaya çalışıyoruz. Aslında her alanda varız. Konserlerimiz, tiyatrolarımız, sergilerimiz ve söyleşi etkinliklerimiz oluyor. Sanata çok büyük değer veriyoruz. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin de sanata çok büyük değer veren bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Bu nedenle öğrenci amaçlı, öğrenci temelli bir vizyonumuz var” diye konuştu.

“Döneminin en ünlü sanatçıları da koleksiyonumuzun bir parçası”

İstanbul Kültür Üniversitesi ile TÜYAP arasındaki bağın çok kuvvetli olduğunu söyleyen TÜYAP Sanat Fuarları Sorumlusu Gizem Temiz, “Bu sergi TÜYAP'ın, sanat fuarlarının başından beri biriktirdiği bir koleksiyonu içeriyor. Derin bir koleksiyona sahibiz. Heykel, resim ve sanatın daha birçok dalından eseri bünyemizde barındırıyoruz. Bu seçkiyi yaparken ise daha çok genç sanatçılara yer verdik. Dönemin en ünlü sanatçıları da koleksiyonumuzun bir parçası” diye konuştu.