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TÜYAP'ta stant devrildi: 4 yaralı

Beylikdüzü TÜYAP’ta bir standın ziyaretçilerin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Beylikdüzü TÜYAP'ta bir standın ziyaretçilerin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.


Beylikdüzü'nde bulunan TÜYAP fuar merkezinde devam eden oto mekanik fuarında bir firmaya ait alanda kurulan stant, bir anda devrildi. Ziyaretçiler ve bazı görevliler stant altında kalırken, çevredeki vatandaşlar stant altında kalanların yardımına koştu. İhbar üzerine fuar merkezine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Standın altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldılar. İlk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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