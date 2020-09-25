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TUZGEM öğrencilerinden Neşet Ertaş anma programı

Saz ve söz kültürünün Anadolu’daki en önemli ustalarından, mütevaziliğiyle gönüllerde taht kuran ve “Bozkırın Tezenesi” lakabıyla da bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 8.

Saz ve söz kültürünün Anadolu'daki en önemli ustalarından, mütevaziliğiyle gönüllerde taht kuran ve “Bozkırın Tezenesi” lakabıyla da bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 8. yılında Tuzla'da anıldı.


Türküleri kendine has tarzıyla söyleyen, "Bozkırın Tezenesi" gibi lakaplarıyla da bilinen Neşet Ertaş, vefatının 8'inci yılında Tuzla'da anıldı. Tuzla Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde düzenlenen anma töreninde, Tuzla Gençlik Merkezi (TUZGEM) öğrencileri, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın en unutulmaz türkülerini söyledi. Anma programında ayrıca Neşet Ertaş'ın hayatından kesitleri yansıtan fotoğraf sergisi de düzenlendi.



“Büyük ustayı türküleriyle andık”


Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Saz ve söz kültürünün en büyük temsilcilerinden olan büyük usta Neşet Ertaş'ı vefatının 8'inci yılında rahmet ile anıyorum. Tuzla Belediyesi olarak biz de Neşet Ertaş'ı anmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Burada Tuzla Gençlik Merkezi'ne bağlı genç kardeşlerimiz büyük ustanın en sevilen şarkılarını çaldılar ve söylediler. Ayrıca Bozkırın Tezenesi lakabıyla andığımız büyük ustanın hayatının bazı kesitlerini fotoğraflayarak burada sergiliyoruz.” dedi.


Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde verilen müzik kurslarından ücretsiz faydalanabiliyor. Tuzla Gençlik Merkezi etkinlikleri yeni dönemde de devam edecek.

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