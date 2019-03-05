Tuzla 3. Kitap Fuarı'nda 200 Bin Kişi ‘Aşk İle Oku'du

Tuzla Kitap Fuarı, 22 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 150'nin üzerinde yayınevi ile 200 bin okuyucuya ev sahipliği yaptı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonuyla “Aşk İle Oku” sloganıyla düzenlenen fuar, “Kitap Kumbaram” başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yaptı.

Tuzla Kitap Fuarı'nın ilk gününde Tuzla'daki bütün ilkokul öğrencilerine “Kitap Kumbaram” isimli sosyal sorumluluk projesinde kumbaralar dağıtılarak, çocukların birikim yapmaları ve birikimlerini kitap için harcama bilincinin teşvik edilmesi amaçlandı. Ayrıca fuar alanında yer alan büyük kitap kumbaraları ile kitapseverlerin okuduğu ve başka bir bireyin faydalanması için bağışladığı kitapların bir araya getirilmesi sağlandı. Kitap sevgisi ve paylaşma duygusunun bir arada olmasıyla sosyal sorumluluk projelerinin gelişimine de katkı sağlandı. Fuarın içerisinde yer alan Kitap Kafe'de ziyaretçiler çay ve kahvelerini yudumlarken bir yandan da kitaplarını okuma fırsatını elde etti.

150'nin Üzerinde Yayınevi ve 300'e Yakın Yazar ve Şair Fuara Katıldı

150'nin üzerinde yayınevi ve 300'e yakın yazar ve şairin katıldığı fuarda 300'e yakın söyleşi ve imza günü düzenlendi. 10 gün boyunca kapılarını kitapseverlere açan 3. Tuzla Kitap Fuarı, 200 bin okuyucuyu ağırladı. Tuzla 3. Kitap Fuarı'nda “Oyuncu Anne” olarak tanınan yazar Şermin Yaşar'dan aile ve ilişki danışmanı Serhat Yabancı'ya, şair ve radyocu Kahraman Tazeoğlu'ndan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya kadar birçok değerli yazar Eğitim Kenti Tuzla'da okurlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Tuzla'da Kitaplarını İmzaladı

3. Tuzla Kitap Fuarı aynı zamanda siyasi kimlik sahibi yazarları da Tuzlalılar ile buluşturdu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Dr. Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Dr. İsmet Uçma, Hulusi Şentürk, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzaladı.

AK Parti Gurup Başkan Vekili Dr. Mehmet Muş “Ekonomik Kalkınma ve Demokrasi İlişkisi”, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya “Kentleşme ve Kentlileşme”, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma “Ahilik”, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk “Paralel İhanet”, “Belediyecilikte Değişim ve Dönüşüm”, “Üç Çağrı Tek Mesaj”, “Türkiye'de Seçmen Genetiği” isimli kitaplarını imzaladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da “Beyoğlu Sonsuz Bir Söz”, “Bir Sistem Tartışması”, “II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Hilafetine Aykırı Bakışlar” isimli kitaplarını okurları için imzaladı.

Fuara ev sahipliği yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da “İnsanın Teknolojik Yalnızlığı”, “Demokrasinin Kısa Tarihi”, “Demokrasinin Çok Kısa Tarihi” isimli kitaplarını imzaladı.

Tuzla 3. Kitap Fuarı'na gelen ziyaretçiler kendilerine şairler ve yazarlarla tanışma fırsatı sunan ve onları kitaplarla buluşturan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti.