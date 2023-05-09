Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Boş atıp dolu tutmaya çalışmaktan bahsetmiyorum, eserlerden bahsediyorum”

Şadi Yazıcı'nın yaklaşık bir aydır düzenli olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde 20 yılda yapılan hizmet ve yatırımlarını saydığı seri videolar sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Başkan Yazıcı bu sefer de son 20 yılda yapılan Bilim, teknoloji ve inovasyon üreten yatırımları, Ar-Ge ve kuluçka merkezleri, teknoparkları saydı. Başkan Yazıcı,” Boş atıp dolu tutmaya çalışmaktan bahsetmiyorum. Eserlerden bahsediyorum. Nokta.” İfadelerini kullandı.

Şadi Yazıcı'nın yaklaşık bir aydır düzenli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde AK Parti'nin 20 yılda yaptığı hizmetleri saydığı seri videolar sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Başkan Yazıcı, bugüne kadar 20 yılda yapılan hastane yatırımları, ulaşım yatırımları, kentsel dönüşüm yatırımlarını 1 dakikada saymaya çalışmıştı. Başkan Yazıcı bu sefer de 20 yılda yapılan bilim, teknoloji ve inovasyon üreten yatırımları, Ar-Ge ve kuluçka merkezleri, Teknoparkları saydı.

“Eserlerden bahsediyorum”

Şadi Yazıcı, “Merhaba arkadaşlar, hep yatırımları saydık. İş ve aş için neler yapıldı diyenler oldu. Üretime, istihdama, bilim ve yüksek teknoloji inovasyon ile sanayi ve yan sanayiden bahsedelim mi? Her yatırım hem doğrudan hem dolaylı olarak aş, iş ve istihdam üretiyor. Son 20 yılda birinci amacı aş, iş, istihdam üretmek olan yatırımları saymaya çalışalım. Bir dakikanızı istiyorum. 162 yeni organize sanayi bölgesi, 20 aktif endüstri bölgesi, 98 teknoloji geliştirme bölgesi, 17 teknoloji geliştirme merkezi, yüzlerce sanayi, yatırım tesisleri. Nükleer santral, Togg ve Roketsan, Aselsan, TAİ, TEİ, gibi savunma sanayi yatırımları ve yüzlerce proje bazlı teşvikler. Boş atıp dolu tutmaya çalışmaktan bahsetmiyorum. Eserlerden bahsediyorum. Nokta” ifadelerini kullandı.