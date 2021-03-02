Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gençlik eşittir gelecek demektir”

Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yayınlanan program ile Okan Üniversitesi'nin öğrencileri ile buluştu. Gençlik, gelecek, bilim ve teknoloji konularının ele alındığı programda konuşan Başkan Yazıcı, “Gençlik eşittir gelecek demektir. Aslında bu bir formüldür. Türkiye'yi ve Tuzla'yı altınla kaplasanız, bir anlamı yoktur. Gençliğe yatırım yapmak lazım. Gelecekte var olmamızın yolu, gençlerimizin kendini geçmişten gelen bilgi birikimlerle geleceğe hazırlayabilmeleridir.” dedi.

Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden canlı yayınlanan ‘Başkan, Üniversite Gençliği ile Buluşuyor' programına katıldı. Said Selçuk moderatörlüğünde Okan Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluşan Başkan Yazıcı, gençlik, gelecek, bilim ve teknoloji konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Şadi Yazıcı,” Gençlik eşittir gelecek demektir. Aslında bu bir formüldür. Geçmişten gelen bir realitedir. Türkiye'yi ve Tuzla'yı altınla kaplasanız, bir anlamı yoktur. Gençliğe yatırım yapmak lazım. Gelecekte var olmamızın yolu, gençlerimizin kendini geçmişten gelen bilgi birikimlerle geleceğe hazırlayabilmeleridir. Biz de bu işi teslim ettikten sonra en iyi şekilde yukarılara götürebilecek çalışmaları yapabilmeleri için gerekli donanımlara, bilgi ve birikime ihtiyaçları olacak bütün materyalleri sağlamamız lazım. Ama gençlerin de kendisinin istemesi lazım. Gençlik eşittir, gelecek formülü bütün dünyada oturmuş bir formüldür. Eğer ki yetişmiş ve emanet alacak iyi bir gençlik ve nesil yetiştirmezseniz geleceğe dahil kaygı duyan, dünya kadar paranızda olsa çok büyük bilime de hakim olsanız, geleceğe emin adımlar ile ilerleyecek gençliğiniz yok ise hüsrandasınız demektir. Ben gençliği önemsiyorum. Gençlere yatırım boşa gitmez” dedi.

“Türkiye'de ilk kez tuzla belediyesi bir teknoloji merkezi kuruyoruz”

Tuzla Belediyesi olarak yapılan bilim ve teknoloji çalışmalarından bahseden Başkan Yazıcı,” Tuzla'da bütün okullarda TUBİTAK destekli çalışmalar ile biz her yerde mutlaka bilim ve teknoloji yarışmaları düzenledik. Gençlerin kodlama dahil olmak üzere yazıcılar oluşturma insansız hava araçları yapma konusunda bilimsel makale yazma konusunda yorumlar yapma konusunda desteklerimizi sunuyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız iş birlikleriyle Tuzla'da yapılan çalışmalar son 5 yılda 3-5 kat arttı. Bilim Merkezimiz var. Fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları oluşturuyoruz. Bir belediye olarak ilk kez Tuzla Belediyesi bir Teknoloji Merkezi (TEKMER) kuruyoruz. Burada bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu konuda Tuzla sınırları içerisinde veya etrafında ‘Benim bir fikrim var' diyenleri rahatlıkla yeşerebilecekleri bir ortam oluşturuyoruz“ dedi.