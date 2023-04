Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Kırgınlıkları, dargınlıkları bir yana bırakacağız”

Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesi personeli ile tek tek bayramlaştı. Tuzla Belediyesi personeli, tek tek odaya girerek Başkan Yazıcı ile bayramlaştı. Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı, ”Kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri bir yana bırakacağız. Barışacağız, kucaklaşacağız, bayramlaşacağız. 6 Şubat depremlerini bir an olsun aklımızdan çıkarmadan, buruk olarak karşıladığımız bayramın, her insanımız ve her insanımızın bütün sevdiklerine, ülkemiz, İslam alemi ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Şadi Yazıcı, her bayramda gelenek haline gelen personel bayramlaşmasına katıldı. Tuzla Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleştirilen programda Başkan Yazıcı, tüm belediye personeli ile tek tek bayramlaştı. Başkan Yazıcı'ya, Başkan Yardımcıları da eşlik etti.

“Barışacağız, kucaklaşacağız, bayramlaşacağız”

Şadi Yazıcı, ”Ramazan-ı Şerif bütün sayılı günler gibi, geldiği gibi hızla geçip gitti. Oruçlarımız, dualarımız, ibadetlerimiz, fitrelerimiz, zekatlarımız makbul olsun, kabul olsun. Şimdi bayram iklimindeyiz. Milletimiz ve İslam alemi olarak, Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpeceğiz. Kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri bir yana bırakacağız. Barışacağız, kucaklaşacağız, bayramlaşacağız. 6 Şubat depremlerini bir an olsun aklımızdan çıkarmadan, buruk olarak karşıladığımız bayramın, her insanımız ve her insanımızın bütün sevdiklerine, ülkemiz, İslam alemi ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun” dedi.