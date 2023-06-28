Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Kurbanı bayram yapan bütün güzelliklerin hayatımızı kuşatmasını diliyorum”

Şadi Yazıcı, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı.

Başkan Yazıcı, “Kurban yakınlaşmak, kurban paylaşmak, kurban dayanışmak, kurban teslimiyet, kurban güven ve emniyet. İnsan yaşamının kutsallığının bayramı. Kurbanı bayram yapan bütün güzelliklerin hayatımızı kuşatmasını diliyorum” dedi.

Şadi Yazıcı paylaştığı mesajında, ”Sevgili kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım, komşularım, sevincimiz çocuklar, umudumuz gençler, sığınağımız büyükler. Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, Rabbimize el açıp, tüm insanlık için dua eden bütün hacılarımızın ibadetleri makbul ve kabul olsun. Kurban yakınlaşmak, kurban paylaşmak, kurban dayanışmak, kurban teslimiyet, kurban güven ve emniyet. İnsan yaşamının kutsallığının bayramı. Kurbanı bayram yapan bütün güzelliklerin Hayatımızı kuşatmasını diliyorum. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Bayramı gönlünüzce yaşamınızı diler, gönüllerimizi güzelleştirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Hayırlı bayramlar” ifadelerini kullandı.