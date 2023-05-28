Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı: “Türkiye Yüzyılını hep birlikte imar, inşa ve ihya edelim”

Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için oyunu Hacıoğulları Hilmi Sonay İlkokulu'nda kullandı. Başkan Yazıcı oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada,” Bu seçimler sonrasında hep birlikte 85 milyon geleceğe birlikte yürüyelim. Coğrafyamızda ve dünyada hakkettiğimiz noktayı alabilmek adına bu seçimlerle beraber yeniden koşarak, yeniden geleceğimizi dizayn ederek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte imar, inşa ve ihya edelim” dedi.

Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı ve oğulları Ömer Faruk Yazıcı ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için oylarını Hacıoğulları Hilmi Sonay İlkokulu'nda kullandı. Başkan Yazıcı, sınıfta bulunan sandık görevlileri ile kısa bir süre sohbet etti. Pusula ve mührünü alan Yazıcı, kabine girerek oyunu kullandı.

“Ülkemize, milletimize ve bütün coğrafyamıza hayırlı ve uğurlu olsun”

Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Şadi Yazıcı, “Oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize ve bütün coğrafyamıza hayırlı ve uğurlu olsun. Çok önemli bir seçim ve seçim süreci yaşadık. Hiç kimsenin büyük problem yaşamadan seçim sürecini geçirmek ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir demokrasi sınavıydı. Demokrasinin ülkemizde nasıl geliştiğini hep beraber gördük. Herkesin mutlaka sandığa gitmesin hep istedik ve hala istiyoruz. Son dakikaya kadar herkes oyunu, demokratik hakkını ve tercihini kullansın. Ülkesi ve milletinin geleceği konusunda en iyi şekilde kararını versin. Bu seçimler sonrasında hep birlikte 85 milyon geleceğe birlikte yürüyelim. Coğrafyamızda ve dünyada hakkettiğimiz noktayı alabilmek adına bu seçimlerle beraber yeniden koşarak, yeniden geleceğimizi dizayn ederek Türkiye Yüzyılını hep birlikte imar, inşa ve ihya edelim” dedi.