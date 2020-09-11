İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan Macron'a sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı yorumu tepki ile karşılanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı yorumu tepki ile karşılanmıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'da Macron'a, Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin sosyal medya üzerinden sert tepkide bulundu.




Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı videolu mesajında şunları söyledi. “Macron; sana söyleyeceğimiz bir şey var. Sen Fransa halkı adına konuşamazsın. Çünkü, Fransız halkı demokrasiye inanmış bir halk ve biz de Fransız halkına karşı değiliz. Fransızların, özellikle de demokrasi tarihine sahip olan Fransızların böylesine bir cumhurbaşkanına sahip olduklarından utanç duyduklarına inanıyorum. Eğer duymuyorlarsa tarihin yeniden yazılması gerektiğine inanıyorum.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.