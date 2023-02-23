Tuzla Belediye Başkanı: “Kalıcı konutlar yapılana kadar belediyecilik hizmeti sunacağız”

Şadi Yazıcı, Tuzla Belediyesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi tarafından yapılacak konteyner kentin alanında incelemelerde bulundu. Yazıcı, “Tuzla Belediyesi olarak burada iki tane konteyner kent hazırlığı içerisindeyiz. Üçüncüsünün de planlamasını yapıyoruz. Burada bulunduğumuz alanı düzelttik. 3-4 güne kadar burada yaklaşık 150 ailemizi ağırlayacağız. Kalıcı konutlar yapılana kadar burada belediyecilik hizmetini sunacağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, depremin etkilediği 10 ilde yaraları sarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yüzyılın felaketinin ardından Tuzla Belediyesi de, tüm imkânlarını seferber ederek deprem bölgelerinde çalışmalarının sürdürüyor. Deprem bölgelerine iş makineleri, personel, konteyner, mobil tuvalet, mobil duş, aşevi gibi hizmetleri bölgeye ulaştırarak, AFAD'ın koordinasyonunda bölgedeki ihtiyaçlar giderilmeye başlandı. Şadi Yazıcı da Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Tuzla Belediyesi tarafından kurulacak konteyner kentin yapılacağı alan başta olmak üzere, Kırıkhan'da kurulan dört bin kişi için sıcak yemek üretecek Aşevi ve kırsal kesimlerin ihtiyacına cevap verecek mobil aşevi aracında incelemelerde bulundu. Ayrıca Başkan Yazıcı, bölgede depremzedelerin yaşadığı çadır kentlere giderek, depremzedeler ile tek tek sohbet etti.

“Kalıcı konutlar yapılana kadar belediyecilik hizmetini sunacağız”

Hatay'da yapılan çalışmaları değerlendiren Şadi Yazıcı, şunları ifade etti:

“Depremin bilgisini alan ekiplerimiz, AFAD'ın ayarlamış olduğu uçakla saat 09.00'da Adana Havalimanı'na indiler. Saat 11 gibi Antakya bölgesinde ve Hatay'ın merkezinde göreve başladılar. Hemen ertesi günü tüm ekipmanlarımız, ekiplerimiz ve gönüllülerimiz ile beraber yaklaşık 160 kişilik bir ekiple buradayız. Şu anda yerelden desteklerle beraber 80 kişilik bir ekibimiz var. Yaklaşık 60 tane de aracımız oldu burada. Ekskavatörden ambulansa, temizlik aracından su tankerine, kırsal kesimlere gidebilecek arazi aracına kadar her türlü aracımızla buradayız. Öncelikle çadır kentler kuruluyor, daha sonra konteyner kentler ve kalıcı konutlar kurulacak. Biz de Tuzla Belediyesi olarak burada iki tane konteyner kent hazırlığı içerisindeyiz. Üçüncüsünün de planlamasını yapıyoruz. Burada bulunduğumuz alanı düzelttik. 3-4 güne kadar burada yaklaşık 150 ailemizi ağırlayacağız. Kalıcı konutlar yapılana kadar burada belediyecilik hizmetini sunacağız."