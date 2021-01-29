Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'na tepki

Şadi Yazıcı, İnsani Gelişme Vakfı'nın düzenlediği İnsani Gelişme Endeksi Ödül Töreni'nde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun yaptığı sosyal demokrat kategorizesine tepki gösterdi. Başkan Yazıcı, ”Bakırköy Belediye Başkanımızın ifadesi, ‘İlk 10 belediyenin sosyal demokrat olması ayrıca sevindirici' deyip böyle genel siyasete vurgu yapması beni üzdü. İnsani gelişme gibi bu kadar evrensel bir değer üzerinde konuşurken bu şekilde bir yaklaşımı burada kınıyorum” dedi.

İnsani Gelişme Vakfı'nın 2017 yılından itibaren düzenlediği ‘İnsani Gelişme Endeksi' ödül töreni bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında online olarak gerçekleştirildi. Ödül töreni sırasında Şadi Yazıcı'dan önce katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, “Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu İnsani Gelişmişlik Endeksi'nin ilk 10 sırasında sosyal demokrat belediyeler olmasından büyük mutluluk duyuyorum.” ifadesinde, Cumhuriyet Halk Partili Belediyeleri ima etmesine tepki gösteren Şadi Yazıcı, ”Bakırköy Belediye Başkanımızın ifadesi , ‘İlk 10 belediyenin sosyal demokrat olması ayrıca sevindirici' deyip böyle genel siyasete vurgu yapması beni üzdü. İnsani gelişme gibi bu kadar evrensel bir değer üzerinde konuşurken bu şekilde bir yaklaşımı burada kınıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bizlerin böyle kategorize edilmesini kınıyorum”

Şadi Yazıcı, Bakırköy Belediye Başkanı'nın yaptığı kategorizeyi kınadığını belirterek, ”Gerçekten bütün sosyolojik olarak dezavantajlı kesimler dâhil 4 bin 500 kadın kent gönüllümüz ile bugün sivil toplum kuruluşları ile tek çatı altında tüm Tuzla'ya hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah yaşamaya da devam edeceğiz. Ben özellikle şunu söyleyeceğim, bir şey beni biraz üzdü. Bakırköy Belediye Başkanımızın ifadesi , ‘İlk 10 belediyenin sosyal demokrat olması ayrıca sevindirici' deyip böyle genel siyasete vurgu yapması beni üzdü. İnsani gelişme gibi bu kadar evrensel bir değer üzerinde konuşurken bu şekilde bir yaklaşımı burada kınıyorum. Özellikle de böyle bir şeyin doğru olmadığına inanıyorum. O zaman insana sorarlar yani sonuçta hep sosyoekonomik düzeyi yüksek olan merkez ilçelerde mi sosyal demokrasi hâkim? Bunu herhalde sosyalist enternasyonaldir izah etmesi gerekir Sayın Bakırköy Belediye Başkanımızın” dedi.

“Herkesin bize emanet olduğunu bize büyüklerimiz öğretti”

Birçok belediyenin büyükşehrin ana arterlerinde ve merkez konumunda olduğunu ifade eden Başkan Yazıcı, “Belediyelerde yaptığımız çalışmalar eğer sosyoekonomik düzeyi düşük olan insanlara olan hizmetimizden dolayı, bu şekilde sıralamada kategorize edilmesini kınıyorum. Bunu genel siyasete böylesine insan merkezli konuşurken böylesi kriterlerin belli olduğu bir konuşmada, böylesine sınıflandırmayı doğru bulmadığımı, bir doktor olarak bir hekim olarak insana yaklaşırken nasıl yaklaşmamız gerekiyorsa, Sayın Başkanımızın da inşallah bizim Tuzla'da yaklaştığımız gibi Bakırköy'de de böyle yaklaşmasını, asla insanı ayırt etmemesini ve bize bu şehir emanet edildiğinde Şehr-i Emin gibi emanetçi gibi kim olursa olsun oy vermeyenler dahi, sokakta gezen canlılar dâhil olmak üzere herkesin bize emanet olduğunu büyüklerimiz bize öğrettiler. Biz böyle biliyoruz. Bu üzüntümü belirttim. Sakın yanlış anlamayın. Teşekkür ediyorum.” diye konuştu.