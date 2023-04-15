Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Cumhurbaşkanımız evinin mutfağında oturup video çekmiyor”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan evinin mutfağında oturup video çekmedi. Yol yaptı, otoban yaptı, demiryolu yaptı, havalimanı yaptı, tünel geçişler yaptı. İnsan hikayelerine yol açtı, yollar açtı” dedi.

Geçtiğimiz hafta Defne Devlet Hastanesi ile ilgili yapılan açıklamalara son 20 yılda yapılan hastane yatırımlarını 1 dakikada saymaya çalıştığı video ile cevap veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, bu kez de 20 yılda yapılan ulaşım hizmetlerini anlattığı bir video paylaştı. Yarım saat süren videonun hızlandırışmış halini sosyal medya hesabında paylaşan Başkan Yazıcı'nın hizmetleri saymaktan nefesinin yetmediği ve sesinin zorlandığı görüldü.

“Cumhurbaşkanımı evinin mutfağında video çekmedi"

Başkan Yazıcı, ”Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar: Ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Tolstoy öyle diyor. Aslında muhteşem hikayeler değil bütün insanlık hikayeleri, ya yola çıkanların, ya yoldan gelenlerin ya da yolda olanların hikayesidir. Yollar umuttur, hayattır. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, hepsi ortada göz önünde olan hizmet ve eserler devridir. Bu hizmet ve eserlerin en göz kamaştırıcıları yollardır, ulaşıma dair olanlardır. 22 bin 895 kilometre otoyol, 401 tünel geçiş, 434 köprü ve viyadük, 24 demiryolu hattı, 13 kent içi raylı sistem, 56 havaalanı ve havaalanı aerminali. Özetle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan evinin mutfağında oturup video çekmedi. Yol yaptı, otoban yaptı, demiryolu yaptı, havalimanı yaptı, tünel geçişler yaptı. İnsan hikayelerine yol açtı, yollar açtı” ifadelerini kullandı.