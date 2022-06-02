Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “SGK yasası bir devrimdir”

Geçtiğimiz hafta kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası'nın ardından düzenlenen ‘Sosyal Güvenlik Bilincinin Arttırılması' konulu seminerde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Sosyal Güvenlik Yasası'nın bir devrim niteliğinde olduğunu ifade ederek, “Bizim bir emekli sandığımız vardı, bizim SSK'mız vardı. Bu üçü apayrı işleyişe sahipti. Bunun ötesinde 17 tane sandığımız vardı. Hepsinin ayrı işleyişi vardı. Ben Kartal'da büyüdüm, çok iyi hatırlıyorum. SSK Hastanesi en büyük binaydı. İki güne muayene oluyordunuz, iki güne ilaç alıyordunuz” dedi.

Tuzla Belediyesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile düzenlenen ‘Sosyal Güvenlik Bilincinin Artırılması' semineri vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı. Seminerde Sosyal Güvenlik Kurumu Tuzla İlçe Müdürü Adem Koç, Genel Sağlık Sigortası ile alakalı bir sunum gerçekleştirdi.

“SGK yasası devrim niteliğindedir ve tüm topluma anlatmalıyız”

Belediye Başkanı Yazıcı, “Değişimi hisset, dönüşüme hazır ol. Bu çok önemli bir şey. Şu açıdan söylemek istiyorum, 2006 yılı ve 2008 yılı değişim açısından çok önemli. Ben o zaman ilçe başkanıydım, bir devrim denmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu olmuştu. Bizim bir emekli sandığımız vardı, bizim SSK'mız vardı. Apayrı işleyişe sahipti. Bunun ötesinde 17 tane sandığımız vardı. Hepsinin ayrı işleyişi vardı. Çok iyi hatırlıyorum. SSK Hastanesi en büyük binaydı. Kuyrukların hepsini görüyorduk, ilaç kuyruğu vardı. O zaman iki güne muayene oluyordunuz, iki güne ilaç alıyordunuz. Ama hemen yukarıda Devlet Demiryolu Hastanesi vardı. Doktor bekliyor. Polis Hastanesi var, Öğretmenler Hastanesi var. Her sandığın bir hastanesi vardı. SSK'nın da hastaneleri vardı. SSK hastane kuruyordu” dedi.

“Genel sağlık sigortası sistemi Amerika'dan çok iyi”

Başkan Yazıcı, ”Ben özellikle şunu merak ediyordum. Bu Genel Sağlık Sigortası'nda ne kadar iyiyiz. Biz Amerika'dan çok iyiyiz. Avrupa ülkelerinin yüzde 90'ından iyiyiz. 7-8 milyonluk İsviçre, 30 milyonluk Hollanda, ki gelir fazlası olan yerlerle belki yarışabiliriz ama diğerlerinden çok daha iyiyiz. Şu anda e-Nabız sistemi ve e-Devlet kapısı üzerinden sosyal güvenlik hizmetlerine ulaşan dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. Genel Sağlık Sigortası'nda geçmişte bir yeşil kart kaosu vardı. İşte Bağ-kur, Emekli Sandığı, SSK hepsi birbiriyle kaos içerisindeydi. Bunlar tek çatı altında toplandı. Bütün sağlık sistemindeki hastaneleri de Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı, tek çatı altında topladı” dedi.

“Bir yabancı hastalandığında bakılması insani bir görevdir”

Başkan Yazıcı, ”Primsiz sistem eskiden de var. Şu durum çok yanlış anlaşılıyor. Sağlık sisteminde özellikle Suriyeliler üzerinden çok laf ediliyor. 90'lı yıllarda da yabancılara sağlık hizmetini verme vardı. 2006 yılında çıkan yasa ile devam etti. Yabancı bir insan Türkiye'ye geldiğinde bunun sağlık hizmetini vermek bizim yasalarımızda zaten vardı. Sanki Suriyelilere özel bir şey çıkarmış gibi yanlış bir imaj var. Bu geçmişten beri gelen bir şey. Bir yabancının hastalandığında bakılması insani bir görevdir” dedi.