İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i ziyaret etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i ziyaret etti.


Tuzla'da Şarkıcı Halil Sezai komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Sezai tarafından yaşlı adamın darp edilmesi güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşanan darp olayı büyük tepki topladı. Konuyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şarkıcı Halil Sezai ifadesi alınmak üzere Anadolu Adliyesi'ne çağrıldı.



Tuzla Belediye Başkanından ziyaret


Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç'i Tuzla Belediye Başkanı ziyaret etti. Meriç'i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı konu hakkında bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.