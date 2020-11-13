Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın testi pozitif çıktı

Şadi Yazıcı'nın korona virüs testi pozitif çıktı. Başkan Yazıcı, “Çektirmiş olduğum filmlerdeki belirtilerle, bugün yaptırdığım PCR testinde yeni tip Covid-19 testim pozitif çıktı" dedi.

Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarım. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Sizlere evimden sesleniyorum. Dün akşam, ufak tefek ağrılar ile birlikte gece ateşim çıktı. Bir film çektirdim. Çektirmiş olduğum filmlerdeki belirtiler ile bugün yaptırdığım PCR testinde yeni tip Covid-19 testim pozitif çıktı. Bunu kendim duyurmak istedim. Dün biraz ateşim çıktı. Gece, halsizlik vardı. Bugün daha iyiyim. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Allah acil şifalar versin. Rabbim tüm hastalara ve Covid hastalarına şifalar versin. Şifa bekleyen herkese mübarek cuma gününün yüzü suyu hürmetine acil şifalar diliyorum" dedi.