Tuzla Belediyesi 600 adet fidan dikti

Tuzla Belediyesi tarafından Anadolu mahallesi Okumuş sokak içerisinde bulunan alana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de Tuzla'da 600 fidan dikildi.

Tuzla Belediyesi daha yeşil bir gelecek daha güzel bir Tuzla olması adına 2.sini düzenlediği fidan dikme etkinliği Tuzlaya bağlı Anadolu mahallesinde bulunan 1 400 metre karelik alana 600 adet sakız çam dikildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katıldığı fidan dikme etkinliği Anadolu Mahallesi sakinlerince memnuiyetle karşılandı. Öncesinde Fidan dikim alanının hemen yanında bulunan ve Tuzla Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan parkı açılışını yapan Başkan Şadi yazıcı çocuklarla bir süre sohbet daha sonra parkın içinde bulunan sahaya geçen Başkan Şadi yazıcı çocuklarla basketbol oynadı oynadı. Çocukların isteğini kırmayan Tuzla Belediye Başkanı çocuklarla Penaltı oynadı Parkın açılısından sonra fidan dilim alanına geçen Dr. Şadi Yazıcı fidanları çocuklarla birlikte dikti.

"Ağaç dikmeye devam edeceğiz"

Bundan sonra da ağaç dikmeye devam edeceklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “İlk önce bir park açılışı yaptık. Bizim için geleceğin teminatı olan gençlerimiz için bir park açılışını gerçekleştirdik. Hemen akabinde ise Cumhurbaşkanımızın 11'inci ayın 11'nde saat 11'de ağaç dikme kampanyası ile daha yeşil bir Türkiye için, çevreye ve doğaya katkı için, Karbondioksit emisyonuna katkı, küresel ısınmaya mani olacak bu önemli organizasyonu birlikte gerçekleştirdik. 600 tane sakız çamı diktik. Dolayısıyla bundan sonra da hem ağaç dikmeye devam edeceğiz. Hem de geleceğimizin teminatı olan, geleceğe ve medeniyete damgasını vuracak olan çocuklarımız için park, bahçe, okul, bilim kamp ve eğlence kampları dâhil olmak üzere onları hem bedenen hem de zihnen hem de sosyal olarak yetişmelerini en iyi şekilde sağlayacak olan Tuzlamız ve ülkemizin için çalışacağız” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, fidan dikimine çocukların da katılması üzerine; ”Çocuklarımız ile ilişkilerimiz çok iyidir. Bana “Şadi Abi” de diyorlar. Doktor Şadi Yazıcı'da diyorlar. Çocuklar bizim için kıymetli tabi. Gelecek nesillere özgüven vermek lazım. Bilgisini vermek lazım. Onlara uygun ortam hazırlamak lazım. Biz Tuzla'da hep onlarla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarda, hep onlarla birlikte olmayı, onlara daha iyi bir Tuzla ve kendi bedensel, kişisel ve zihinsel gelişmelerini sağlayacak olan hem okullarda, hem bahçelerde hem de çevredeki en iyi ortamı sağlamak için uğraştık. Tuzla geniş coğrafyada, sanayi yoğunluklu olmasına rağmen çocuklar be gençlerimiz için gerekli olan tüm çalışmaları yapmaya çalıştık. Onlar da bunun kıymetini biliyorlar ve bizi çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Tuzla'yı altın kaplasak bile önemli değil, mühim olan gençler ve çocuklar için bir şeyler yapabilmek olduğunu düşünüyoruz” dedi.