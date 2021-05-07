Tuzla Belediyesi alt yapı ve asfalt çalışmalarına hız verdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tam kapanma dönemini fırsata çevirerek alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan Perşembe günü 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'a kadar alınan tam kapanma sürecinde ilçe genelinde yaptığı alt yapı, asfalt yenileme, asfalt yamalama ve hız kasisi yapımını hızlandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla hızlanan çalışmalarda, vatandaşlardan gelen istekler ve Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dâhilinde yapılan çalışmalarda, yağmur suyu kanal çalışmaları, mazgal temizliği, tretuvar çalışmaları hızlandı. Ayrıca caddelerin ve sokakların boş kalması nedeniyle asfalt yenileme çalışmaları ve bozulan yollarda asfalt yamalama çalışmaları da sürdürülüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tam kapanma dönemini fırsata çevirerek alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

“Tam kapanmayı fırsat bildik”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Korona virüs salgını ile yapılan mücadele kapsamında yeni bir safha olan tam kapanma dönemini fırsata çevirdik. Tam kapanma öncesinde, sokakların ve caddelerin uygun olmaması sebebiyle ertelediğimiz bazı projelerimizi bu süreçte devreye alarak hızlandırdık. Tam kapanmanın biteceği 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar hem çalışmalarımızı bitireceğiz hem de Korona virüs salgınında yeni bir sayfa açacağız” dedi.