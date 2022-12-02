Tuzla Belediyesi ve Gönül Elleri Çarşısı tarafından yıl boyunca takipleri yapılan dezavantajlı vatandaşların yararlanabileceği ‘Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi' kapılarını açtı. Açılış yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında konuşan Başkan Yazıcı, “Merkezimizde 50 tane özel çocuğumuz aynı anda eğitim alabilecekler. Sanatta, sporda ve el becerileri dahil olmak üzere kendilerini geliştirebilecekler” dedi.

Tuzla Belediyesi ve Gönül Elleri Çarşısı iş birliğince, yıl boyunca takipleri yapılan dezavantajlı bireylerin yararlanabileceği ‘Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi' 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak resmi törenle açıldı. Açılışa; Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Tuzla Kaymakamı Ali Akça'nın eşi Ferahil Akça, Gönül Elleri Çarşısı gönüllüleri, çok sayıda dezavantajlı birey ve aileleri katıldı. 250 metrekarelik alan üzerine kurulu merkezde müzik odası, resim ve elişi sınıfları, spor odası bulunuyor. Ayrıca psikolog haftanın her günü dezavantajlı bireyler ile özel olarak ilgilenebilecek. Programda; dezavantajlı bireylerin oluşturduğu Engelsiz Müzik Korosu bireyleri, katılımcılara Türk Halk Müziğinde bilinen şarkıları seslendirdi. Başkan Yazıcı'nın engelli birey Umut ile piyano çalarak eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

“Engelsiz Yaşam Merkezimiz aslında engelli ifadesini, toplumsal bakışı değiştiren, bizi eğiten bir merkez”

Açılışı yapılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin önemine değinen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Toplumda asıl eksik olan gönüllerdeki engeldir ve onun mutlaka tamamlanması gerekir diye ifade edilir. Bizim buradaki Engelsiz Yaşam Merkezimiz aslında engelli ifadesini, toplumsal bakışı değiştiren, aslında bizi kendimizi eğiten bir merkez olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla gönlümüzdeki, yüreğimizdeki, heyecanımızdaki, bütün insanlarda var olan tüm engelleri kaldırmaya yönelik bir merkez olacak. Ve burada toplumsal bakışımızı çok geliştireceğiz ve geleceğe birlikte bakacağız. Ne kadar kollarımızı açıp ne kadar fazla engelli ve özel çocuklarımızı kucaklayabiliyorsak o kadar da mutlu olacağız. Toplumumuz da mutlu olacak. 'Biz bir aileyiz' dediğimiz Tuzla'da hepimiz daha geniş bir aile olarak inşallah Tuzla'da yaşam kalitemizi hep birlikte arttırarak devam edeceğiz. Merkezimiz 50 tane özel çocuğumuzun aynı anda eğitim alabilecekleri sanatta, sporda ve el becerileri dahil olmak üzere kendilerini geliştirebilecekleri bir yer. Dolayısıyla hem anne baba için çocuğun alacağı eğitim çok kıymetli hem de rehabilitasyon oluşturması açısından kıymetli” dedi.

Öte yandan açılış sonunda Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde protokol, ‘Tuzla Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezdi.