Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nden YKS'de büyük başarı

Üniversiteye hazırlanmak isteyen mezun ve lise son sınıf öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlanabildiği Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nin üniversite hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'de büyük bir başarı elde etti.

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile yüz binlerce öğrenci hayalini kurduğu üniversiteye kavuştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile yüzlerce öğrenci, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nin ücretsiz üniversite kurslarına giderek YKS'ye hazırlandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi üniversite hazırlık kurslarının başarısı da ortaya çıktı. Her yıl Türkiye'nin en önemli üniversitelerine öğrenci gönderen Gençlik Merkezi, bu sene de tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, psikoloji, hukuk başta olmak üzere farklı bölümlerde toplam 559 öğrenciyi üniversiteye yerleştirdi.