Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yardımda kıtaları aştı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Nijer'de 750 hanelik köyde su kuyusu açtırarak yardımlarda kıt'aları aştı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın en değerli projesi olan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Nijer'de su kuyusu açtırdı. Tuzla'dan başlayan iyilik hareketinde daha önce iç savaş kıskacındaki komşu ülkelerin sığınmacıları ve iç savaşta yaşam mücadelesi veren vatandaşlara temel insani malzeme yardımında bulunan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, bu kez Afrika'da bir hayrın gerçekleşmesine vesile oldu. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın aktif Kadın Kent Gönüllüleri ve Tuzla Belediyesi Güvenlik Amirliği işbirliğiyle Nijer'in Dosso bölgesindeki Foulan Zam köyünde sondaj vurulup su kuyusu açıldı. Bölgedeki gönüllülerin yapımını üstlendiği su kuyusu, 750 hanelik köyde yaşayan 900 kişiye temiz su kaynağı sağlayarak hayatını kolaylaştırdı. 860 No'lu kuyu açılmadan önce saatlerce uzaklıktaki başka kaynaklardan su taşıyan köy sakinleri, kuyudan ilk su alımında alkışlarla teşekkür etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Afrika'da su kuyusu açılmasına bağışlarıyla Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın aktif Kadın Kent Gönüllüleri ve Tuzla Belediyesi Güvenlik Amirliği'ni tebrik etti. Başkan Yazıcı, “Mübarek Ramazan ayında bir damla suya hasret mazlumlara su kuyusu açarak bu hayratı kullanıma sunan gönüllülere teşekkür ederim” dedi.