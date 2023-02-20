Tuzla Belediyesi, Hatay'a konteyner kent kuruyor

Tuzla Belediyesi, depremin olduğu ilk andan itibaren bölgedeki yaraları sarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede deprem bölgelerine 175 tır gönderen Tuzla Belediyesi, iş makineleri, mobil duş ve tuvaletler, çöp konteynerleri, 126 personel ile bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Hatay'a giderek aşevi ve lojistik çadırını ziyaret etti. Ayrıca Hatay'a kurulacak konteyner kentin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen 2 depremin üzerinden 15 gün geçti. Tuzla Belediyesi depremin olduğu ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmaları başta olmak üzere, deprem bölgelerinde yaraları sarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede deprem bölgelerine Tuzla Kızılay Şubesi Başkanlığı ile 175 tır gönderen Tuzla Belediyesi, iş makineleri, mobil duş ve tuvaletler, çöp konteynerleri, 126 personel ile bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da Hatay'a giderek aşevi ve lojistik çadırını ziyaret etti. Ayrıca Hatay'a kurulacak konteyner kentin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Bir tır dolusu soba yola çıktı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, bağışçıların destekleri ile depremin yaşandığı ilk günden itibaren 24 saat esasıyla, deprem bölgelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdü. Tuzlalı gönüllülerin destekleri ile 3 farklı noktaya gelen yardım malzemeleri tasnif edilerek tırlara yükleniyor. Bu çerçevede dün, bir tır dolusu soba, deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Kırsal kesimlere sıcak yemek ve temiz su desteği

Tuzla Belediyesi Aşevi'nde 2 öğün olarak pişirilen yemekler, Hatay Kırıkhan'daki depremzedelere dağıtılıyor. Ayrıca ekipler, kırsal kesimde yaşayan depremzedelere de sıcak yemekleri ulaştırıyor. Depreminin ardından bölgeye gönderilen Tuzla Belediyesi su tankerleri ile de kırsal kesimlere temiz su desteği sağlanıyor. Tuzla Belediyesi temizlik personelleri de Hatay'da çöp toplama çalışmalarını sürdürürken çadır kentlerde de bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte çalışmaları yapıyor.