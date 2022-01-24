Tuzla Belediyesi kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için Tuzla Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışıyor.

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilenmemesi için Tuzla Belediyesi ekipleri gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme araçları ve tuzlama araçları Tuzla'nın 17 mahallesinde bulunan ara sokakları temizlerken, elle küreme ekipleri de kaldırımları temizleyerek buzlanmanın önüne geçiyor. Yapılan çalışmalar neticesinde olumsuz bir durum yaşanmazken, kar yağışı bitene kadar çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ise kar yağışının Tuzla'da olumsuzluk oluşturmaması için çalıştıklarını belirterek, “Tüm birimlerimiz ile koordineli bir şekilde aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır” dedi.