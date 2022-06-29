Tuzla Belediyesi okçuluk turnuvası tamamlandı

Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı Okçuluk Sahası'nda 2 gün süren turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ‘Olimpik branşlarda olimpiyat sporcusu yetiştirmek' vizyonu ile yılın belirli dönemlerinde düzenlenen turnuvalara bir yenisi daha eklendi. Tuzla Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı Okçuluk Sahası'nda okçuluk turnuvası düzenlendi. 2 gün süren turnuvaya 22 kulüp, 295 sporcu katıldı. 12 kategoride kıyasıya mücadeleler sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz verdi.

“Olimpik branşlarda sporcu yetiştirme gayret ve çabamız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Okçuluk konusunda bizi mutlu eden, gururlandıran olimpiyat şampiyonluğundan sonra belki de farkındalık arttı. Biz bütün olimpik branşlarda sporcu ve gençlerin katılımını sağlayacak olan yaygınlaştırma ve sevdirme konusunda uğraşıyoruz. Gençlik kampında bugün okçuluk parkurunda da bir İstanbul yarışması düzenlendi. 23 takım 300 den fazla sporcunun katıldığını duymak beni mutlu etti, okçuluk konusunda Tuzla belediyesi olarak elimizden gelen ne varsa yapacağız bunun dışındaki olimpik branşlarda da gayret ve çabamız sürecek” dedi.

“Olimpik başarı istiyorsak alt yapıdan gelmemiz gerektiğine inanıyorum”

Oimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz ise,” Tuzla Belediyesi'nin olarak imkanlarını Türkiye Okçuluk Federasyonu'na kayıtlı sporcularımıza sunması bizim için çok önemli. Çünkü öncelikle amatör sporlar kendi yerinde başlıyor. Bu tarz yarışmalarla deneyim kazanıyorlar. Böyle bir imkanı sunduğu için Tuzla Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Olimpik sporlarda olimpik branşlarda alt yapıya önem verilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü olimpiyatlarda derece istiyorsak alt yapıdan gelmemiz gerektiğini inanıyorum. Her bir sporun örnek aldığı, makinisti ve ya önderi diyebileceğimiz isimler vardır. Mete de yetiştirdiğim sporcum ama Mete'ye kısmet oldu, Mete, halkımız ve gençler tarafından çok sevildi. Çalışması, hayata kendini adamış olması her yönüyle hazırlanmış olması arkasından gelen gençlere örnek oldu. Ben de babası olarak gurur duyuyorum” dedi.