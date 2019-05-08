Tuzla Belediyesi, Ramazan'ın bereketini iftar çadırında misafirleri ile paylaşıyor

İftar sofrasındaki menü, Tuzla Belediyesi Aşevi'nde hazırlanarak Tuzla Belediyesi Sosyal Tesisleri personeli tarafından sunuluyor.

Ramazan ayı boyunca iftar saatinde hizmet verecek olan Tuzla Belediyesi Ramazan çadırında ihtiyaç sahipleri, iftar saati trafikte olanlar ile Tuzla Devlet Hastanesi acil servisinde bulunan hasta ve hasta yakınları birlikte iftar açıyor. Tuzla Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan iftar menüsünde 3 çeşit sıcak yemek, tatlı, su ve ayran ikram ediliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Ramazan ayında aynı sofrayı paylaşanların kardeşliğini yaşattıklarını söyledi. Başkan Yazıcı, “Mübarek Ramazan ayının ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını Rabbim'den diliyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tuzla Devlet Hastanesi bahçesinde Ramazan Çadırı kurarak her gün bin 500 kişilik iftar düzenliyoruz. Aynı sofrayı paylaşanların kardeşliği ile iftar sofralarında bir araya gelen, birlik ve beraberliğini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.