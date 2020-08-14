Tuzla Belediyesi tarafından Güneş Enerjisi Santrali kuruldu

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda çalışmalarına devam eden Tuzla Belediyesi, İstanbul ve bölge halkı için bir yaşam merkezi haline gelen Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Şelale Park'a Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

4 bin 200 metrekarelik alanda, 1386 panelden oluşan santralde, 367 kilowattlık elektrik enerjisi üretiliyor. 3 yılda yatırım bedelini karşılayan Güneş Enerji Santrali, aynı zamanda İstanbul'un Kamu alanındaki en büyük Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı unvanını taşıyor. Santralle birlikte 274 ton karbondioksit salınımı engellenmesinin yanı sıra her yıl 25 bin ağacın da yok olup gitmesinin önüne geçiliyor.

“Akıllı enerji yönetimi ve çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarına yönelmeliyiz”

Tuzla Belediyesi olarak çevre dostu, karbondioksit salınımını azaltmaya yönelik pek çok projeye imza attıklarına dikkat çeken Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, şöyle konuştu:

“Şelale Park'a kurduğumuz Güneş Enerjisi Santrali, Tuzla Belediyesi'nin gelecek için yaptığı en önemli çevre ve enerji yatırımlarından birisi oldu. Artık akıllı enerji yönetimi ve çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, kendini idame ettiren şehirler, projeler ve hizmetler sunmamız hayati önem taşıyor. Tuzla Belediyesi olarak Şelale Park'ta yaptığımız 4 bin 200 metrekarelik güneş panellerimizle çevreye zarar vermeyen enerjimizi üretiyoruz. Parkımız 367 kilowattlık enerji üretimiyle beraber kendi enerjisini sağlayan dolayısıyla karbon nötr bir parktır. Geleceğin dünyasında en önemli konulardan birinin enerji olacağı bir dönemde, kendi enerjisini üreten bir ülke olmak adına her türlü enerji kaynaklarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Küresel ısınmanın etkilerinin yaşanmaya başladığı günümüz dünyasında doğal kaynaklarımızı koruyarak enerji tasarrufu yapmaktan başka bir çıkışımız olduğunu düşünmüyoruz. Enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefiyle söz konusu projelerin devamlarını getireceğiz. İlerleyen yıllarda Tuzla'daki GES'lerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz.”

“Akıllı enerji konusunda yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Başkan Yazıcı, dünyada alternatif enerji kaynakları arayışına girildiğine ve bu alana ciddi yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek, “Karbon ayak izimizi düşürecek, temiz ve sürdürülebilir enerji kullanılması konusunda proje ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tuzla Belediyesi olarak geri dönüşümden enerji elde etmeye ciddi önem veriyoruz. Sanayi bölgesinde yer alan bir belediye oluşumuzu bir avantaya çevirdik. İlçemizde oluşan atıklardan enerji üretmenin yanı sıra atmosfere salınan ısıyı da seralarda kullanarak, bizi tam olarak sıfır atığa götürecek olan yöntem ve metotları uygulamaya çalışıyoruz. Akıllı enerji konusu özellikle sanayi bölgesinde olan Tuzlamız için çok önemli bir konu olmasından kaynaklı bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Karbon nötr bir dünya elde edebilmek için el ele vermeliyiz”

Karbon ayak izleri ve ikinci ayak izleri açısından toplum olarak pek çok noktaya dikkat etmemiz gerektiğini ifade eden Başkan Yazıcı, “Ulaşımda kullandığımız bir aracın elektrikli olması, toplu taşıma aracı kullanma yerine bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak, özellikle kısa mesafelerde yürümeye özen göstermek çok büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra kullandığımız malzemelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün mertebe alüminyum folyo değil de camdan veya mukavvadan ürünler tercih etmeliyiz. Yumurta alırken bile mukavva kutusuna dikkat etmemiz karbon ayak izleri ve ikinci ayak izi açısından önem taşıyor. Uzak memleketlerden malzeme almamaya da özen göstermeliyiz. Burada sıralayabileceğimiz daha pek çok dikkat etmemiz gereken hususlar var. Yeni nesil dünyamızı yaşanabilir kılmak için karbon emisyonu konusunda daha duyarlı davranmalıyız. Belediye olarak bu konuyu ciddi anlamda önemsiyoruz. Bu alanda pek çok çalışmamız var. Karbon nötr bir dünya elde edebilmek için hep beraber el ele vermeliyiz” diye konuştu.