Tuzla Belediyesi, yetim çocuklara iftar yemeği verdi

Yemeğe katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yetim çocuklarımızı ağırladığımız bir iftar. Geleneksel olarak her Ramazan ayında gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Ramazan ayında geleneksel hale gelen yetim çocuklara iftar yemeği verdi. Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen iftar yemeğine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eşi Dr. Fatma Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı iftar öncesi masaları gezerek çocuklara ve ailelerine selam verdi. İftar programında maskotlar çocukları eğlendirirken, beraber ilahiler söylediler.

İftar programında bir konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Katılan herkese ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu iftarımızın bir özelliği var. Yetim çocuklarımızı ağırladığımız bir iftar. Geleneksel olarak her Ramazan ayında gerçekleştiriyoruz ve biz onlara çocuklarımız ve özel çocuklarımız diyoruz ama aslında yetim çocuklarımız biz onlarla 365 gün beraber olduktan sonra bir iftar programında bir araya geliyoruz. Biz onları çok seviyoruz. Peygamberimizin yetim olduğunu düşündüğümüzde onlarla ne kadar çok ilgilenmemiz gerektiğini bir defa daha anlıyoruz” dedi.

Yazıcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yetimler konusunda hassasiyetini bildiğimiz için yerel yönetimler anlayışımıza bu konuyu çok iyi bir şekilde yansıttık. Ve buradan da özellikle Binali Yıldırım Beyefendinin de yetimler konusunda çalışmalarda desteğinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

İftar sonrası çocuklar Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile fotoğraf çektirdi.