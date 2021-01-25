Tuzla Belediyesi'nden Hatay Kırıkhan'a yardım

Tuzla Belediyesi, Türk Kızılay'ı ve HAYAD Derneği işbirliğiyle Suriyeli mültecilere gıda kolisi ve giyecek yardımı yaptı. Yardımların dağıtıldığı sırada görüntülü arama gerçekleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Gerçekten yüreklerin burkulduğu ama yardımlar ile beraber bazen insanların eksiklerini tamamlayarak mutluluğa ulaştığı bir nokta. Siz sıfır noktasında olduğunuzu söylüyorsunuz ama bence sizler zirvedesiniz” dedi.

Tuzla Belediyesi, Türk Kızılayı Tuzla Şubesi ve HAYAD Derneği'nin işbirliğiyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Kaletepe ve Torun mahallerinde çadırda yaşayan savaş mağduru Suriyelilere gıda kolisi ve giyecek yardımında bulundu. Tuzla Belediyesi adına dağıtımları Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömekçi, Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Mehmet Metin, HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı ve çok sayıda gönüllü gerçekleştirdi. Ayrıca Tuzla Belediyesi'nin destekleri ile yapılan ve içerisinde, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle ailelerini kaybeden çocukların yaşadığı yetimhanede de çocuklara yiyecek dağıtımı yapıldı. Kaletepe'de bulunan bir mülteci kampında dağıtım yapan ekibi telefon ile arayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İnşallah en kısa zamanda o zulümden kurtulur kardeşlerimiz. Biz de böyle bir yardımı başka yerlere kanalize ederiz. Ama yardım etmekten son nefesimize kadar vazgeçmeyelim” dedi.

“Bu iş gönül işidir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Ben gerçekten teşekkür ediyorum. Siz oradayken evden bağlanmaktan hicap duyuyorum. İstanbul'da işlerim vardı. Siz gittiniz, tüm arkadaşlarım oradalar. Orada bulunmayı çok isterdim. Orada bir defa emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten yüreklerin burkulduğu ama yardımları ile beraber bazen insanların eksiklerini tamamlayarak mutluluğa ulaştığı bir nokta. Siz sıfır noktasında olduğunu söylüyorsunuz ama bence sizler zirvedesiniz. Rabbim öncelikle dünyanın en güzel fiili olan yardım etmeyi başaran bütün kardeşlerimden razı olsun. Kızılay'ımızdan yardımsever vatandaşlarımızdan, yardımsever iş adamlarımızdan, emeği geçen herkesten, oradaki HAYAD Derneği'nin oradaki yaptıklarından ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu iş gönül işidir. Bu imece ile halledilir. Hep beraber, millet olarak bize yakışanı yapıyoruz. Rabbim İnşallah en kısa zamanda o zulümden kurtulur kardeşlerimiz. Biz de böyle bir yardımı başka yerlere kanalize ederiz. Ama yardım etmekten son nefesimize kadar vazgeçmeyelim” dedi.