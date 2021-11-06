Tuzla Belediyesi'nden kan bağışı kampanyası

Tuzla Belediyesi, ‘Paylaşmak Senin Kanında Var' sloganıyla kan bağış kampanyası düzenledi. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde devam eden kan bağışı etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tuzla Belediyesi, düzenlediği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Tuzla Belediyesi ve Türk Kızılay'ı iş birliği ile düzenlenen ve 3 gün sürecek etkinlik, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi ve Türkiye'nin ilk gençlik merkezi olan, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi'nde devam ediyor. ‘Paylaşmak Senin Kanında Var' sloganıyla düzenlenen kan bağış kampanyasına öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise kan bağışının önemine vurgu yaparak belediye çalışanlarını ve vatandaşları gönüllü olarak kan bağışında bulunmaları için çağrıda bulundu.