Tuzla Belediyesi'nden Manavgat'a 5 bin fidan bağışı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan ve yerleşim ve tarım alanlarına da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Tuzla Belediyesi yanan ormanları yeniden canlandırmak için harekete geçti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 5 bin fidan bağışında bulunacaklarını açıkladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü 4 ayrı noktada başlayan orman yangınları yerleşim ve tarım alanlarına da sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, Tuzla Belediyesi yanan ormanları tekrar canlandırmak için harekete geçti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Tuzla Belediyesi olarak başta Manavgat olmak üzere yangınlarda kaybettiğimiz ormanlarımız için 5 bin fidan bağışlamaya hazırız. Ateşi silah yapanlar bilsinler ki bu millet bir orman gibi kardeşçesine dayanışmaya devam edecektir” dedi.

Ayrıca Tuzla Kaymakamlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi ve Kızılay Tuzla Şubesi işbirliği ile bölgeye hijyen seti ve yardım malzemesi ulaştırılacak.