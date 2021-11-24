Tuzla Belediyesi'nden Öğretmenler Günü'ne özel turnuva

Düzenlenen turnuvaya katılan öğretmenler keyifli anlar yaşadılar.

Tuzla Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, ilçe genelindeki öğretmenler için özel bir etkinlik düzenledi. Tuzla İbni Sina Ortaokulu'nun kapalı spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe genelinde bulunan öğretmenlerin katılımı ile ayak tenisi turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 3'erli takımlar halinde katılan öğretmenler, hem birbirleri ile kıyasıya mücadele etti hem de unutulmaz bir gün yaşandı. Turnuvada dereceye giren öğretmenlere ise madalya verildi. Turnuvaya katılan öğretmenlerin, öğretmenler günü de kutlandı.

Gönül Elleri Çarşısı tarafından ilçedeki tüm öğretmenlere hediye

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından ilçe genelinde bulunan tüm öğretmenlere hediye paketi hazırlandı. İçerisinde kahve fincanı, kahve ve Başkan Yazıcı'nın kutlama mesajının olduğu not öğretmenlere tek tek teslim edildi.

“Öğretmenlerimiz, yolumuza ışık tutan, bize hayatı öğreten”

Geleceği şekillendirecek gençler için eğitimin çok önemli olduğunu, eğitimin kalitesi için de öğretmenlerin çok kıymetli olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Yolumuza ışık tutan, bize hayatı öğreten tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.