Tuzla Belediyesi'nden sokak hayvanları için mama seferberliği

İstanbul'da iki gündür etkisini gösteren kuvvetli rüzgâr ve yağışlı hava nedeniyle sokak hayvanlarının yemek bulmakta zorlanmaması için Tuzla Belediyesi ekipleri seferberlik başlattı. İki gündür yoğun mesai harcayan ekipler, Tuzla'da bulunan mama ve su kaplarını sürekli dolduruyor.

İstanbul'da iki gündür etkisini gösteren kuvvetli rüzgâr ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Tuzla Belediyesi, tüm ekipleri ile herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcarken, sokak hayvanlarının da yemek bulmakta zorlanmaması için seferberlik başlatıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile gece gündüz çalışan ekipler, ilçe genelinde bulunan tüm mama ve su kaplarını dolduruyor. Yılın her günü yapılan çalışmaların iki gündür yoğunlaştırılması ile sokak hayvanlarının soğuk günlerde zorlanmaması hedefleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi personeli Muahrrem Yalçın,” İki gündür soğuk hava koşulları nedeniyle sokak hayvanlarının da beslenebilmesi için seferberlik ilan ettik” dedi.