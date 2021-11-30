Tuzla Belediyesi'nden tıbbi sekreterlere çiçek sürprizi

Tuzla Belediyesi, 29 Kasım Dünya Tıbbi Sekreterler Günü dolayısıyla Tuzla Devlet Hastanesi'nde görev yapan Tıbbi Sekreterin tamamına çiçek göndererek sürpriz yaptı.

29 Kasım Kasım Tıbbi Sekreterler Günü dolayısıyla, Tuzla Devlet Hastanesi'nde görev yapan tıbbi sekreterlere sürpriz yapan Tuzla Belediyesi, hastanede görev yapan tüm tıbbi sekreterlere çiçek gönderdi. Tuzla Belediyesi personelleri tarafından görevleri başında olan tıbbi sekreterler tek tek ziyaret edilerek bu önemli günde Başkan Yazıcı'nın selamıyla birlikte çiçekleri takdim edildi.

Çalışanlar adına böyle bir günü unutmayan Başkan Yazıcı'ya teşekkür eden Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Bozhalil, “Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bu ekibin en önemli parçalarından birisi de tıbbı sekreter arkadaşlarımızdır. Hasta ile ilk buluşan, hastanın ilk kayıtlarını yapan, birçok problemi çözmeye çalışanlar onlardır. Başkanımızın arkadaşlarımızın gününü kutlaması ve hatırlaması için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Pandemide tıbbi sekreterlerimiz ağır bir yük üstlendi”

Sağlık çalışanlarının özellikle pandemi sürecinde çok fedakârlık yaptığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu süreçte tıbbi sekreterlerin ağır bir yük üstlendiğini belirterek, tıbbi sekreterlerin Dünya Tıbbi Sekreterler Günü kutlayarak tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti.