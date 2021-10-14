Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği meme kanseri farkındalık seminerleri başlıyor

Tüm dünyada meme kanserine karşı erken tanının önemine dikkat çekmek için 15 Ekim'de kutlanan Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında Tuzla Belediyesi farkındalık seminerleri düzenliyor. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi ve Tuzla Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliği ile düzenlenen seminerler ile meme kanserinde erken tanının önemi vurgulanacak. 15 Ekim Cuma günü saat 10.00'da başlayacak seminerler, Tuzla Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, Emlak Konut AÇEM, Mimar Sinan AÇEM, Orhanlı AÇEM, Yayla AÇEM'de gerçekleştirilecek. Seminerlere tüm Tuzlalı vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecekler.

“Meme kanserinde erken tanı büyük önem arz ediyor”

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ”Tuzlalı kadınlarımızı sağlıktan sosyal hayata, eğitimden spora birçok alanda bilgilendirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek meme kanserinde erken tanının önemini anlatacağız. Hem bir hekim hem de bir belediye başkanı olarak vatandaşlarımızdan düzenleyeceğimiz seminerlere katılmalarını, sinsice ilerleyen bu kanser hakkında bilgilenmelerini ve erken tanı yöntemleri ile kanseri daha erken safhada kontrol altına alabileceklerini hatırlatmak istiyorum” dedi.