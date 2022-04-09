Tuzla boya fabrikasında yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Fabrika önündeki elektrik trafosu tedbir amaçlı kapatılırken, yangın fabrikaya sirayet etmeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir boya fabrikasında çıktı. Fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasal maddelerinde yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle dumanlar gökyüzünü kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevre fabrikalara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi yaralanırken, yaralı sağlık ekipleri tarafından çevredeki Hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, fabrika bahçesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören Ahmet Şimşek, “Boya fabrikasının bahçesindeki kimyasal atıkların tutuşmasıyla başladı. Yangın sirayet etmeden elektrik trafosunun hattı kesildi. Yangın fabrikaya sirayet etmeden söndürüldü” diye konuştu.