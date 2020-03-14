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Tuzla Deri Sanayi'de korkutan yangın

Tuzla Deri Sanayi sitesi içinde bulunan kumaş fabrikasında yangın çıktı.

Yoğun dumandan etkilenen 5 işçi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Tuzla Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan kumaş fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine birçok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 5 işçi çevredeki hastanelere kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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